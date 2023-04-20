النيابة العامة: حبس 26 شخصا في بنغازي لبيعهم لحوما فاسدة

أعلن مكتب النائب العام حبس 26 شخصا احتياطيا في بنغازي لبيعهم كميات من اللحوم الفاسدة رغم علمهم بعدم صلاحيتها.

وأكد مكتب النائب العام أن نيابة النظام العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي تولت مسؤولية التحقق من التقارير التي انطوت على إثبات واقعات طرح لحوم غير صالحة للاستهلاك في دائرة التعامل؛ فاتخذت جملة من الإجراءات، كان أخصها الانتقال إلى محال بيع اللحوم.

وبين مكتب النائب العام أن مناظرة السلعة المعروضة للبيع، وتكليف خبراء الإصحاح بمعاينتها؛ كشف غياب الاشتراطات الصحية، في أربعة عشر محلاً لبيع اللحوم؛ وتعمد مخالفة قواعد وضوابط حماية المستهلك؛ من ستة وعشرين متهماً؛ ببيعهم كميات من اللحوم الفاسدة رغم علمهم بعدم صلاحيتها؛ وبذلك انتهت سلطة التحقيق إلى الأمر بحبسهم احتياطياً.