مدير أمن ربيانة: نجهّز لتسيير دوريات على طول الشريط الحدودي مع تشاد والسودان

ليبيا – قال مدير مديرية أمن ربيانة العقيد جابر عبد الكريم إن المديرية تجهّز لتسيير دوريات على طول الشريط الحدودي مع تشاد والسودان من أجل تأمينها ومنع دخول أيّ مجموعات مسلحة للبلاد.

جابر وفي تصريحات خاصة لموقع قناة “ليبيا بانوراما” أشار إلى أن تأمين المنطقة يحتاج إلى إمكانيات كبيرة، وأن الأجهزة الأمنية في الكُفرة وربيانة تبذل كلّ ما بوسعها لتأمين الحدود الجنوبية.

