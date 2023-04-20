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النيابة العامة: اتخذنا إجراءات تنفيذ قرار العفو عن 1057 محكوماً

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اتخذت النيابة العامة، إجراءات تنفيذ قرار العفو بحق 1057 محكوماً بعد انطباق الشروط عليهم، إنفاذاً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 55 لسنة 2023 في شأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة.

وتولى أعضاء قسم التفتيش على أعمال الجهات الضبطية وترشيدها، بمعاونة نظرائهم في مكاتب المحامين العامين، دراسة الملفات القضائية للمحكومين من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، لغرض تعيين النزلاء الذين تنطبق عليهم الضوابط المقررة في القواعد الحاكمة، وفقا لبيان النيابة العامة.

وأضاف بيان النيابة العامة:” ترتب عن ذلك تعيين ألف وسبعة وخمسين محكومًا عليه تنطبق عليهم الشروط المقررة؛ فاتخذت النيابة العامة بتاريخ اليوم الخميس الموافق 20/4/2023 إجراءات تنفيذ مقتضى انطباق قرار العفو الخاص عليهم، ووجهت الضابطة القضائية بمباشرة تنفيذ إجراء الإفراج عنهم”.

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صحيفة الساعة 24

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