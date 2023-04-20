الدبيبة يدعو لتعظيم دور الزوايا والمنارات القرآنية

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الليبيين بضرورة تعظيم دور الزوايا والمنارات القرآنية في التصدي للهجمات الشرسة التي تشن على الدين الإسلامي الحنيف وعلى الشباب الليبي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدبيبة، في تكريم القراء الأوائل في مسابقة “ظل التين” للقرآن الكريم التي أقيمت بالمنارة الأسمرية بمدينة زليتن، والتي شارك فيها متسابقون من كافة أنحاء ليبيا في جوانب عدة من حفظ القرآن الكريم بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وتعهد رئيس الوزراء، بمنح جميع الفائزين في هذه المسابقة جوائز خاصة، مؤكداً خلال كلمته أنه لن يتخلف عن حضور جميع المسابقات القرآنية متى تيسر له ذلك.

وشدد الدبيبة، على ضرورة صون الإسلام في ليبيا وخصوصاً في حياة الشباب في مواجهة عوامل الهدم التي يسلطها على الإسلام أعداؤه الحاقدون.