عليبة: ما يحدث بالسودان قد يشكل أول اختبار وتحدٍ حقيقي للقوة المشتركة لحماية الجنوب الليبي

ليبيا – توقع الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد عليبة أن يتم تأجيل أي قضايا مشتركة بين الجانبين الليبي والسوداني، وفي مقدمتها ضبط الحدود وإخراج المرتزقة إلى أجل غير معلوم في ظل تفجر الصراع وعدم ظهور ملامح لاحتمالية التوصل لاتفاق تسوية لا هدنة.

عليبة وفي تصريح خاص لصحيفة “الشرق الأوسط” أوضح أن الإجراءات التي تمت بقضايا إخراج المرتزقة السودانيين وضبط الحدود خلال الفترة الماضية ليست كبيرة أو كافية، فالجانبان كانا في مرحلة حصر عناصر المرتزقة ونقاشات ضبط الحدود، وبالطبع صار كل هذا في مهب الريح.

وقلل الباحث المصري، مما يطرح من سيناريوهات حول احتمالية لجوء الطرف المنهزم للحدود الليبية، موضحًا: “هناك سيناريوهات عديدة توضع باللحظة الراهنة، وهي قابلة للتغيير مع كل تطور، ولكن على سبيل المثال قد يكون خيار حميدتي إذا هزمت قواته العودة لخطوط الخلفية في دارفور وأعتقد أنه اهتم بوضع الخطط لذلك”.

ورأى أن القيادة العامة للجيش الوطني منهمكة بمشاريع داخلية، كالتركيز على الذهاب للانتخابات وبحث ترتيبات توحيد المؤسسة العسكرية، وبالتالي لن تتحمل كما يعتقد البعض أعباء مشاريع خارجية، القضية أبعد من نطاق المجاملات وتتعداه لدائرة مصالح جوهرية للأطراف لا يمكن المغامرة بها.

أما فيما يتعلق بالحدود فرأى عليبة أن مسارعة تشاد بإغلاق حدودها مع السودان ينبغي النظر له في إطار توتر العلاقة بين الجانبين ووجود امتداد لمجموعات إثنية، متابعًا: “قد يتم اتخاذ القرار ذاته من قبل المسؤولين الليبيين إذا تطورت الأوضاع”.

ولفت إلى أن ما يحدث بالسودان قد يشكل أول اختبار وتحدٍ حقيقي للقوة المشتركة المناط تشكيلها للاضطلاع بحماية الجنوب الليبي.

ونوه عليبة بمحاولات أغلب دول المنطقة التوسط لدى الأطراف السودانية، لإيقاف القتال، وذلك في إطار حرص الجميع على تجنيب بلادهم تداعيات انتشار الفوضى المسلحة بأي نقطة جوار.

وانتهى عليبة إلى أن الجميع يتوقع استغلال التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة للصراع الراهن بالسودان إذا طال أمده.

