النيابة العامة الليبية تعلن العفو عن 1057 سجيناً

أعلنت النيابة العامة الليبية، اليوم الخميس، العفو عن 1057 سجيناً تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 55 لسنة 2023 في شأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة لبعض الفئات من السجناء.

وقالت النيابة في بيان لها، إن دراسة الملفات القضائية للسجناء أوكلت إلى أعضاء قسم التفتيش على أعمال الجهات الضبطية وترشيدها بمعاونة نظرائهم في مكاتب المحامين العامين.

وأشار البيان إلى تعيين النزلاء الذين تنطبق عليهم الضوابط المقررة في القواعد الحاكمة واتخاذ إجراءات تنفيذ مقتضى انطباق قرار العفو الخاص عليهم، وتوجيه الضابطة القضائية بمباشرة تنفيذ إجراء الإفراج عنهم.

وأصدر المجلس الأعلى للقضاء، في 9 أبريل الجاري، قراراً بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على عدد من السجناء، المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم عدد من الشروط والضوابط.

وأوضح المجلس أن هذه الشروط هي: أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل ويكتفي بقضاء ثلث المدة للمحكوم عليه الذي يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو من تجاوزت سنه الستين سنة ميلادية.

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وبالنسبة للمحكوم عليهم بالمؤبد أن لا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن خمس عشرة سنة ميلادية في السجن.

– أن يكون المحكوم عليه قد سدد قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة.

– ألا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح

وأكد المجلس أن العفو لا ينطبق على المحكوم عليهم في الجرائم الآتية:

– المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بالإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود.

– المحكوم عليهم في جرائم القتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي إلى الموت والخطف.

– المحكوم عليهم في جرائم السرقة بالإكراه ما لم يجر التصالح مع المجني عليه.

– المحكوم عليهم في جرائم المخدرات من تتجاوز مدة عقوبتهم خمس سنوات.