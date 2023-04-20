الوطنية للنفط: مليتة نجحت في استكمال حفر البئر الثاني بقدرة 7500 برميل خام يوميًا

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أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة مليته للنفط والغاز تعلن عن نجاحها في استكمال حفر البئر الثاني لهذه السنة.

وأوضحت المؤسسة أن بئر النفط رقم (FC25) بقدرة إنتاجية وصلت (7,500) آلاف برميل نفط في اليوم وبدون وجود مياه مصاحبة.

وأضافت المؤسسة أن استكمال البئر جاء بعد نجاح الشركة في تشغيل مشروع إعادة حقن المياه المصاحبة بحقل الفيل بتاريخ 11-09-2022م، المتوقف منذ عام2011.

وأشارت إلى أنه تلتها نجاح شركة مليتة في حفر بئر النفط رقم (FC24) بتاريخ 31-01-2023م، وبقدرة إنتاجية تصل إلى حوالي (7,200) سبعة ألاف ومائتان برميل نفط في اليوم.