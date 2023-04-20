الصلابي: اعتقال الغنوشي نكسة حقيقية وضربة موجعة للديمقراطية

أعرب علي الصلابي القيادي في تنظيم الإخوان، عن أسفه لقرار اعتقال زعيم حركة النهضة الذراع السياسية لجماعة الإخوان في تونس، راشد الغنوشي.

ووصف الصلابي، في تصريح لموقع “عربي21″ الإخواني، القبض على الغنوشي بـ«النكسة الحقيقية والضربة الموجعة» لقيم الاعتدال والوسطية ولأحلام الانتقال الديمقراطي في المنطقة العربية التي كان الغنوشي أحد أبرز المساهمين فيها، على حد تعبيره.

وزعم الصلابي، أن اختيار زمان اعتقال شخصية بمقام الزعيم الإسلامي التونسي راشد الغنوشي له أكثر من معنى، متابعاً:” لقد كان من الصادم لنا نحن أبناء المغرب الكبير خاصة وأبناء البلاد العربية والإسلامية، أن تتم مداهمة منزل رئيس البرلمان التونسي السابق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بحشد كبير من رجال الأمن، ومنعه من الإفطار وترويع أهله ثم اقتياده إلى مكان مجهول قبل توجيه أي تهمة له، كل ذلك يتم في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ونحن على أعتاب عيد الفطر المبارك، هذه كانت صادمة ومنافية لكل أعرافنا الإنسانية قبل الدينية”، على حد قوله.

ونوه بأن الغنوشي أفضل من دعا للتعايش الإنساني والوسطية والاعتدال الإسلامي والإخلاص لوطنه، وعبر عن قيم الدولة المدنية بشفافية مطلقة، على حد زعمه.

وادعى الصلابي، أن الإنسان ليستغرب أن يودع الشيخ راشد الغنوشي بعد أن تجاوز الثمانين في السجن بهذه الطريقة، وإن كان في موازين الابتلاء رفع مقام.. وأما بالنسبة للظالمين فهو انتكاسة ومرور سريع في خندق الاستبداد والدكتاتورية وتكميم الأفواه”.