المنقوش: ليبيا تواصل القيام بدورها الإنساني تجاه المهاجرين

أكدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أن ليبيا رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها تستمر في القيام بدورها الإنساني، من أجل التخفيف ومواجهة الظروف الصعبة التي تواجه المهاجرين غير الشرعيين.

جاء ذلك خلال مشاركة المنقوش في جلسة مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي عن المصالحة الوطنية في ليبيا والتي دعت إليها تونس وخُصصت لمناقشة ملف المصالحة الوطنية في ليبيا.

وأشارت وزيرة الخارجية إلى الاستمرار في التعاون والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي وفريق العمل الثلاثي في برنامج الترحيل الطوعي للمهاجرين إلى بلدانهم أو إلى بلد ثالث.

ولفتت الوزيرة إلى الدور الحيوي الذي يقوم به رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي في ملف المصالحة ودعم جهود الأمن والاستقرار في البلاد.