كتيبة سبل السلام: إيقاف حركة التجارة في بوابة عين كازيط القريبة من الكفرة باتجاه الحدود السودانية

ليبيا – أعلن مسؤول النقاط الحدودية بكتيبة سبل السلام عبد الرحيم سلطان إيقاف حركة التجارة في بوابة عين كازيط القريبة من مدينة الكفرة اعتبارًا من اليوم الخميس، والتي تسلمتها جهة أمنية جديدة لإدارتها.

سلطان وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” قال: “إنه لوحظ في المدة الأخيرة حركة طيران عسكري لطائرات إليوشن بشكل غير معتاد في قاعدة الكفرة الجوية، بعد أن سُرّح كافة الحراسات وأفراد الأمن بالقاعدة وتسلمتها قوة عسكرية أخرى”.

وأشار إلى أن بوابة عين كازيط الواقعة قرب جبل العوينات باتجاه الحدود السودانية أقصى جنوب شرق ليبيا والتي تديرها كتيبة سبل السلام بالكفرة، تعد المعبر الوحيد لحركة التجارة ونقل الوقود والبضائع نحو السودان التي تشهد نزاع مسلح بين قوات الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي.

