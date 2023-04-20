شاهد .. الدول العربية التي أعلنت رسمياً يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 1444هـ

أعلنت عدة دول عربية، مساء الخميس، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

السعودية

قالت المحكمة العليا السعودية إن يوم غدٍ الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.

الإمارات

قالت وكالة أنباء الإمارات إن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر في الإمارات.

قطر

لجنة تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444هـ، وأن يوم غد الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر.

البحرين

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين أن يوم الجمعة 21 أبريل 2023م هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ.

العراق

اعلن ديوان الوقف السني ، يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

اليمن

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليوم الخميس، أن يوم الجمعة 21 ابريل 2023م هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في اليمن.

الكويت

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

الأردن

قال مفتي عام المملكة الأردنية إن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

لبنان

صدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان البيان الآتي: “ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن أول أيام شهر شوال لعام 1444ه، هو يوم غد الجمعة الواقع في 21 أبريل 2023م، وعليه فإن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1444ه”.

السودان

أعلن مجمع الفقه السوداني فى بيان له الان بأن يوم غدٍ الجمعة الموافق 21 أبريل 2023م هو أول أيام شهر شوال للعام 1444هجرية يوم العيد المبارك.