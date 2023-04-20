“أطفت السجائر بجسمه”.. زوجة الأب في قبضة رجال شرطة البركة بعد تعذيب نجل زوجها حتى الموت

ألقى مركز شرطة البركة القبض على والد الطفل وزوجته التي تداولت بعض صفحات التواصل الإجتماعي خبر تعذيب الطفل من قبل والده وزوجة أبيه.

عُقب ورود إشارة لاسلكية من غرفة العمليات الرئيسية بمديرية أمن بنغازي تفيد بسرعة إنتقال مناوب مركز البركة إلى مركز بنغازي الطبي وعند وصول المُناوب إلتقى بالشخص الذي قام بإسعاف الطفل وأفاد الساعف قائلا بأن الطفل الذي يبلغ من العمر 6 سنوات حضر إليه وطلب منه الماء وكان الطفل في حالة يُرثى لها فقام بإعطاه قنينة ماء وإسعافه لمركز بنغازي الطبي.

شاهد مناوب التحقيق التابع لمركز شرطة البركة الطفل مُلقى على السرير وبه إصابات في رجله إثر ضربه بمواسير B.B.r وكذلك كدمات تحت العينين وأثار حروق في أغلب جسمه ناتجة عن إطفاء السجائر بجسمه وأفاد الطفل بأن من قام بتعذيبه هوا والده وزوجة أبيه بواسطة تقيده بحبل وضربه بواسطة ماسورة بي.بي.آر وإطفاء السجائر بجسمه وتم رجوع المناوب إلى المركز وبتعليمات مُشددة من السيد مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي لمركز شرطة البركة بالقبض على والد الطفل وزوجته أبيه وعلى الفور أصدر رئيس مركز شرطة البركة عقيد طارق نجم تعليماته بضبط الرجل وزوجته سالفي الذكر.

إستدرج أعضاء التحريات زوجة والد الطفل عن طريق الهاتف وأخبروها بأن تأتي وتستلم الطفل وبالتعاون مع قسم الشرطة_النسائية تم ضبطها وتم إنتقال أعضاء التحريات إلى منزل والد الطفل وشاهدوه خارج المنزل وتم ضبطه والإنتقال به إلى المركز وبالإستدلال مع والد الطفل اتضح أنه يُدعى س.ف.م من مواليد 1986 وإعترف بضربه لإبنه البالغ من العمر 6 سنوات بواسطة ماسورة بي.بي.آر وخرطوم غاز بحجة ان الطفل يقوم بمُضايقة شقيقاته من والده وبالإستدلال مع زوجة والد الطفل تبين أنها تُدعى ع.ع.ص من مواليد 1988 وإعترفت بما نُسب إليها وتم تسليم الطفل إلى والدته وخاله وإحيل كل من والد الطفل وزوجة والده إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعهم بمؤسسة الإصلاح والتأهيل.