الديوان الملكي السعودي يعلن غدًا الجمعة أول أيام عيد الفطر

العنوان

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الخميس أن المحكمة العليا أكدت أن يوم غدٍ الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وكانت مراصد تمير ، وحوطة سدير في المملكة العربية السعودية ثبتت رؤية هلال شوّال.

وأعلنت فرق رصد الأهلة التابعة لدار الإفتاء الليبية، استعدادها لتحري هلال شهر شوال 1444، مع غروب شمس يوم الخميس في مختلفِ المدنِ الليبية.

وأعلنت لجنة تحري رؤية الهلال في قطر، كذلك أن اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان وغداً الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

أما سلطنة عمان، أعلنت أن الجمعة مكمل لشهر رمضان والسبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال.