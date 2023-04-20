بيان اللجنة العليا للإفتاء بهيئة الاوقاف بشأن أول ايام عيد الفطر المبارك

أعلنت اللجنة العليا للإفتاء في الهئية العامة للاوقاف والشؤون الإسلامية أن لجنة تقصي الأهلة أفادت برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة.

وفيما يلي نص بيان اللجنة العليا للإفتاء بشأن حلول عيد الفطر:-

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد…

فقد أفادت لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أنه قد #تمترؤيةالهلال هذه الليلة.

وعليه فإن غداً الجمعة هو يوم عيد الفطر أول أيام شهر شوال لهذا العام أربع وأربعين وأربعمائة وألف هجري.

واللجنة العليا للإفتاء إذ تهنئ الليبيين جميعا بالعيد فإنها تسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم وسائر طاعاتهم، وأن يهديهم جميعا سبيل الرشاد، وأن يمن على بلادنا بالأمن والرخاء إنه سميع الدعاء.