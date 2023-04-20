الأرصاد يحذر من رياح نشطة من مساء هذا اليوم على الساحل الممتد من سرت إلى بنغازي

طرابلس 20 أبريل 2023 (وال)- حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة من مساء هذا اليوم على الساحل الممتد من سرت إلى بنغازي تصل سرعته إلى (25) عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري أن الساحل من رأس أجدير إلى سرت، تكون السماء مغطاة جزئيًا إلى كليًا بالسحب مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، والريح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية ويتحول صباح الغد إلى قبلي على سرت تتراوح سرعته مـا بين (05-20) عقدة وتصل مساء اليوم إلى (25) عقدة على ساحل سرت، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.00) متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الإضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر (17) مْ، والرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب الأتربة العالقة في الجو.

وأما الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر تدريجيًا على بعض السواحل، والرياح جنوبية شرقية بصفة عامة وتكون اليوم متغيرة الإتجاه إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق تتراوح سرعتها ما بين (05-20) عقدة وتصل سرعتها (25) عقدة إلى الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الإضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر (17) مْ، والرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب الأتربة العالقة في الجو. (وال)

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