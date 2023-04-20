الجيش السوداني يسيطر على قاعدة عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع على الحدود الليبية

أعلن الجيش السوداني، السيطرة على قاعدة “الشيفرليت” العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع على الحدود الليبية.

وفي مقطع فيديو متداول، قال أحد عناصر القوة السودانية : “تم الاستيلاء على معسكر الشيفرليت وعلى عدد 4 عربة دفع رباعي، وتانكر للماء وعربة، وكمية كبيرة من الذخائر والدانات”.

واندلعت في السودان منذ السبت الماضي اشتباكات بين قوات الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وتجددت المواجهات صباح اليوم الخميس بين الطرفين في العاصمة الخرطوم رغم الهدنة المتفق عليها أمس.

من جهة أخرى، أعلنت تشاد أمس الأربعاء أنّ حوالى 320 عسكرياً سودانياً فروا الأحد من المعارك الدائرة في بلدهم بين الجيش وقوات الدعم السريع وعبروا الحدود إلى تشاد حيث سلموا أنفسهم للجيش التشادي.

وقال وزير الدفاع التشادي الجنرال داود يايا ابراهيم خلال مؤتمر صحافي إنّ العسكريين السودانيين “دخلوا أراضينا. لقد تمّ نزع سلاحهم جميعاً وتمّ إيواؤهم”.

وأضاف: “من سلّموا أنفسهم لقواتنا هم 320 عنصراً من القوات المسلّحة السودانية، من درك وشرطة وجيش. لقد فرّوا خشية أن يُقتلوا على أيدي قوات الدعم السريع”.

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