الغرياني: فعاليات ليالي المدينة القديمة منكر عظيم

الوطن| رصد

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن فعاليات ليالي المدينة القديمة منكر عظيم والقرآن يلعن القائمين عليها والأموال التي تنفق عليها حرام.

وأضاف في تصريحات صحافية، اليوم الخميس، أن الفعاليات المليئة بالفسق والفجور والاختلاط ينفق عليها أموال قد تصل لعشرات الملايين بينما ميزانية دار الإفتاء لا تبلغ عشر هذا المبلغ.

ولفت في حديثه، إلى أن الفعاليات لا تتناسب مع مسابقات القرآن وإعطاء الدروس، لما بها من غناء ومجون واختلاط وسفور وإغراز البنات على الشباب واحتكاكهم وزحامهم.

وقال: “هم يفتحون أبواب الشر بهذه الحفلات ثم يتكلمون عن القرآن وتمجيده واحترامه ولا يلتزمون بأمره ونهيه الذي يطالب بغض البصر”.

وأشار إلى أن مسابقات القرآن والدروس يتم تنظيمها قبل الظهر والناس نائمون، ثم يشعلون الليل بالفساد الذي تنفق عليه الأموال الحرام.

وعن المناسبات الوطنية، قال الغرياني إنه وبدلا من أن احيائها بالدعاء والشكر على النعم والثروات يقيمون حفلات الغناء ويحولون المناسبات إلى فسوق وعصيان وكفران للنعمة”.