لنتناسى الخلافات..باشاغا يهنئ الليبيين بحلول عيد الفطر المبارك

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هنأ رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الخميس الليبيين بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال باشاغا في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”علينا أن نستغل هذه الأيام المباركة لتناسي الخلافات”.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة إعلاء مبادئ العفو والصفح والتسامح، والإلتفاف لبناء وطننا والوصول به الاِنتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكانت اللجنة العليا للإفتاء في ليبيا أعلنت اليوم الخميس أن يوم غد الجمعة هو أيام عيد الفطر المبارك

وأوضحت اللجنة أن لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أفادت أنه قد تمت رؤية هلال شوال هذه الليلة.