بيان دار الافتاء في طرابلس بشأن موعد عيد الفطر في ليبيا

أعلنت دار الافتاء الليبية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، في بيان للمفتي الصادق الغرياني، أن يوم غداً الجمعة هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم السبت أول ايام عيد الفطر المبارك وشهر شوال 1444 هجري.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(بيانُ مجلسِ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ بدار الإفتاءِ الليبية بدخولِ شهرِ شوال لعام 1444هـ)

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ المرسلين، سيدِنا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، أمَّا بعد؛ فقد اطلعَ مجلسُ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ بدارِ الإفتاءِ، على التقاريرِ المقدمةِ إليه، من اللِّجانِ المكلفةِ برصدِ الأهلةِ، ودخولِ الشهورِ القمريةِ، ومتابعةِ المحاكمِ المختصةِ باستقبالِ شهودِ الرؤيةِ، وحيثُ إنهُ لم يثبتْ حكمٌ برؤيةِ الهلالِ هذه الليلة، داخل المدنِ الليبية، فقد قرر المجلسُ أنَّ غدًا الجمعة هو المتممُ لشهرِ رمضانَ، وأن يومَ السبتِ هو أولُ أيامِ عيدِ الفطرِ المباركِ، لعام 1444هـ ، الموافق للثاني والعشرينَ من الشهر الرابعِ، لعام 2023م، وذلكَ لقولِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم في الحديث المتفقِ عليه: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ غُميَ عليكُمْ فأَكمِلُوا العِدَّةَ ثَلاثِينَ).