باشاغا يدعو لتناسي الخلافات وإعلاء مبادئ العفو والتسامح

دعا رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى تناسي الخلافات وإعلاء مبادئ العفو والصفح والتسامح، والالتفاف لبناء ليبيا والوصول بها للاِنتخابات الرئاسية والبرلمانية.

جاء ذلك خلال مشاركة باشاغا اليوم الخميس مشايخ وأعيان قبائل وأهالي سرت وجبة الإفطار الرمضانية، وذلك بحضور نوابها وأعضاء مجلسها البلدي وقياداتها ومسؤوليها.

وأضاف باشاغا في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” أن اللقاء “كان على المحبة والإخاء التي تجمع أهالي وقبائل ومكونات سرت وتوحدهم رغم ما شهدته مدينتهم من معاناة وحروب، وهو ما نطمح أن يجتمع عليه كل الليبيين تحقيقا للمصالحة ولملمة لشمل الوطن”.

وأردف باشاغا “علينا أن نستغل هذه الأيام المباركة لتناسي الخلافات، وإعلاء مبادئ العفو والصفح والتسامح، والإلتفاف لبناء وطننا والوصول به الاِنتخابات الرئاسية والبرلمانية”.