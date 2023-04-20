الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك في ليبيا 

الوطن| رصد

أعلنت اللجنة العليا للإفتاء في بيان لها مساء اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة هو يوم عيد الفطر أول أيام شهر شوال لهذا العام أربع وأربعين وأربعمائة وألف هجري.

وتاليا نص البيان كما ورد من اللجنة العليا للإفتاء:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فقد أفادت لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أنه قد تمت رؤية الهلال هذه الليلة.

وعليه فإن غداً الجمعة هو يوم عيد الفطر أول أيام شهر شوال لهذا العام أربع وأربعين وأربعمائة وألف هجري.

واللجنة العليا للإفتاء إذ تهنئ الليبيين جميعا بالعيد فإنها تسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم وسائر طاعاتهم، وأن يهديهم جميعا سبيل الرشاد، وأن يمن على بلادنا بالأمن والرخاء إنه سميع الدعاء.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين