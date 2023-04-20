الدبيبة: الجمعة المتمم لشهر رمضان

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن يوم غد الجمعة المتمم لشهر رمضان.

وفي الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” قال الدبيبة “بعد تعذر رؤية هلال العيد فإن غدا الجمعة متمم لرمضان؛ لنستقبل بعدها عيد الفطر، ونودع الشهر الفضيل وكلنا رجاء بأن نكون من المرحومين المقبولين. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله صيامكم”.

وأعلنت دار الإفتاء في الغرب الليبي أن يوم غد الجمعة هو المتممُ لشهرِ رمضانَ، وأن يومَ السبتِ هو أولُ أيامِ عيدِ الفطرِ المباركِ، لعام 1444هـ وهو ما يتعارض مع ما أعلنته اللجنة العليا للإفتاء في الشرق الليبي من أن يوم غد الجمعة هو يوم عيد الفطر أول أيام شهر شوال بعد رؤية الهلال هذه الليلة