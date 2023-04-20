“باتيلي” يهنئ الليبيين بعيد الفطر ويدعو القادة للتوافق من أجل إرساء السلام والاستقرار في البلاد

هنأ المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الليبيين بحلول عيد الفطر المبارك، معبراً عن أمانيه أن تكون فرحة العيد التي تلي شهر رمضان حافزاً لتعزيز التضامن من أجل السلام والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي الواحد.

وبهذه المناسبة، دعا باتيلي، جميع الفاعلين السياسيين الليبيين، والقادة العسكريين والأمنيين، والأعيان وممثلي المجتمع، والمؤسسات والسلطات إلى الاجتماع على كلمة سواء، والتحلي بروح التوافق من أجل إرساء مسار واضح وموحد نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار في ليبيا.

كما دعا النساء والشباب إلى اغتنام هذه المناسبة لتجديد التزامهم بالمشاركة الكاملة في العملية الانتخابية للمساهمة بشكل فعال في إعادة بناء السلام والأمن وارساء دعائم الاستقرار والرخاء في وطنهم.

وجدد دعوته دعوتي إلى الإفراج عن كافة المعتقلين خارج نطاق القانون في جميع أنحاء ليبيا، باعتبار ذلك عاملاً حاسمًا في بناء الثقة وإقامة مصالحة وطنية شاملة قائمة على الحقوق.

وحث جميع الأطراف الليبيين على الاصطفاف خلف مساعي الأمم المتحدة والمسار الشامل للتمكين من إجراء الانتخابات خلال هذا العام.

وأكد أن الشعب الليبي حريص على طي صفحة المعاناة والانقسام، ويتطلع إلى تدشين فصل جديد من السلام والاستقرار والازدهار في وطنهم العزيز.