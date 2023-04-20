العيد في ليبيا.. الجمعة أم السبت، مطالبات بتدخل القضاء لحسم الأمر

أعلنت دار الافتاء الليبية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أن يوم غداً الجمعة هو المتمم لشهر رمضان وأن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال في المراصد التابعة لها.

وفي ذات الوقت، أعلنت اللجنة العليا للإفتاء في الهيئة العامة للاوقاف والشؤون الإسلامية في مدينة البيضاء والتابعة لحكومة الوحدة الوطنية، أن لجنة تقصي الأهلة أفادت برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة وغداً الجمعة هو يوم عيد الفطر أول أيام شهر شوال لهذا العام أربع وأربعين وأربعمائة وألف هجري.

وبحسب البيان فقد شوهد الهلال في منطقة ” الزويتينة سلطان ” قرب مدينة اجدابيا.

ويطالب مراقبون بتدخل القضاء الليبي والمحاكم التي سجلت شهادات المواطنين برؤية الهلال، لحسم الأمر وإحالة محاضر الشهادات إلى المجلس الأعلى للقضاء، والذي بدوره سوف يبلغ دار الافتاء في المنطقة الشرقية والغربية ليتم الاعلان رسمياً عن ما إذا كان عيداً أم لا، ويمكن قانونا وشرعا الاعتداد بما يدليه الشهود من شهادة في المناطق التي تكون بها الرؤية ممكنة وبتوثيق الشهادة امام المحكمة.