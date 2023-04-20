العليا للإفتاء: موقع رصد هلال شهر شوال الزويتينة وسلطان

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أعلنت اللجنة العليا للإفتاء في شرق ليبيا اليوم الخميس أن موقع رصد هلال شهر شوال لهذا العام 1444ه ـالزويتينة سلطان.

وأكدت اللجنة في بيان لها أنه تمت رؤية الهلال هذه الليلة وعليه فإن غد الجمعة هو يوم عيد الفطر أول أيام شوال.

وكان المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني اليوم الخميس، أعلن أن غدًا الجمعة هو المتممُ لشهرِ رمضانَ، وأن يومَ السبتِ هو أولُ أيامِ عيدِ الفطرِ المباركِ.

وأوضحت دار الإفتاء أنهُ لم يثبتْ حكمٌ برؤيةِ الهلالِ هذه الليلة، داخل المدنِ الليبية، فقد قرر المجلسُ أنَّ يوم السبتِ هو أولُ أيامِ عيدِ الفطرِ.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الإعلان بناء على التقارير المقدمة إلى مجلسُ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ من اللِّجانِ المكلفةِ برصدِ الأهلةِ، ودخولِ الشهورِ القمريةِ، ومتابعةِ المحاكمِ المختصةِ باستقبالِ شهودِ الرؤيةِ.