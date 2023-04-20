باتيلي: علينا التحلي في عيد الفطر بروح التوافق من أجل إرساء السلام

قدم المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، لكافة الليبيات والليبيين، بأحر التبريكات وأصدق الأماني بحلول عيد الفطر، وأتمنى أن تكون فرحة العيد حافزًا لتعزيز التضامن من أجل السلام والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي”.

وقال باتيلي، في بيان للبعثة الأممية:” بهذه المناسبة، أدعو جميع الفاعلين السياسيين الليبيين، والقادة العسكريين والأمنيين، والأعيان وممثلي المجتمع، والمؤسسات والسلطات إلى الاجتماع على كلمة سواء، والتحلي بروح التوافق من أجل إرساء مسار واضح وموحد نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار في ليبيا”.

وأضاف:” كما أدعو النساء والشباب إلى اغتنام هذه المناسبة لتجديد التزامهم بالمشاركة الكاملة في العملية الانتخابية للمساهمة بشكل فعال في إعادة بناء السلام والأمن وارساء دعائم الاستقرار والرخاء في وطنهم”.

وتابع:” أجدد دعوتي إلى الإفراج عن كافة المعتقلين خارج نطاق القانون في جميع أنحاء ليبيا، باعتبار ذلك عاملاً حاسمًا في بناء الثقة وإقامة مصالحة وطنية شاملة قائمة على الحقوق”.

واستطرد:” كما هي مناسبة أيضًا لحث جميع الأطراف الليبيين على الاصطفاف خلف مساعي الأمم المتحدة والمسار الشامل للتمكين من إجراء الانتخابات خلال هذا العام”.

وأكد أن الشعب الليبي حريص على طي صفحة المعاناة والانقسام، ويتطلع إلى تدشين فصل جديد من السلام والاستقرار والازدهار في وطنهم العزيز، دعونا لا نخذلهم”.