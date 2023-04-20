المجلس الأعلى للأمازيغ: يجب إشراك كل الليبيين في أي مسار سياسي أو دستوري

دعا المجلس الأعلى للأمازيغ، إلى إشراك كل أبناء الأمة الليبية في أي مسار سياسي أو دستوري.

وخلال لقاء وفد المجلس، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ريزيدون زينينغا، أمس الأربعاء، ناقش الحضور مبادرة الممثل الخاص عبدالله باتيلي، مؤكدين دعمهم جهوده.

وحسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أشارت البعثة الأممية، إلى تشديد وفد المجلس الأعلى للأمازيغ على ضرورة منح الحقوق الكاملة للأمازيغ والمكونات الثقافية الأخرى، ومعالجة بواعث القلق بشأن توفير أرضية سياسية متكافئة بين كل الليبيين.

وتلقى زينينغا مقترحات من الوفد بشأن تمثيل الأمازيغ والمكونات الأخرى، وحقوق المرأة، والتدابير اللازم اتخاذها لتكريس التوجه نحو المواطنة المتساوية التي تعترف بجميع مكونات المجتمع الليبي وتستوعبها.