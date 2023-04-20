معلقًا على إعلان الغرياني بخصوص عيد الفطر..الزوبية: لايمكن اشتراط رؤية الهلال بأنفسنا لنُعلن دخول الشهر

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علق مدير إدارة الإعلام الخارجي السابق جمال الزوبية، اليوم الخميس على الخلاف والتضارب الحاصل على إعلان يوم العيد بين اللجنة العليا للإفتاء في شرق ليبيا ودار الإفتاء في طرابلس.

وقال زوبية في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”تطبيقًا لنظرية “البونتو” الليبية التي ينفرد بها الكثير من الليبيين فقد أعلن المفتي بأن غدًا المتمم لشهر رمضان”.

وأضاف مدير الإدارة السابق :”هذا الغعلام جاء رغم إعلان شرق ليبيا إنهم رأوا الهلال في راس لانوف الليبية في الهلال النفطي”.

وتابع الزوبية :”فهل سيستدرك آخر الليل مثل ماحدث في 2018، فلايمكن أن نشترط رؤيته بأنفسنا لكي نُعلن دخول الشهر”.

أعلن المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني اليوم الخميس، أن غدًا الجمعة هو المتممُ لشهرِ رمضانَ، وأن يومَ السبتِ هو أولُ أيامِ عيدِ الفطرِ المباركِ.

وأوضحت دار الإفتاء أنهُ لم يثبتْ حكمٌ برؤيةِ الهلالِ هذه الليلة، داخل المدنِ الليبية، فقد قرر المجلسُ أنَّ يوم السبتِ هو أولُ أيامِ عيدِ الفطرِ.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الإعلان بناء على التقارير المقدمة إلى مجلسُ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ من اللِّجانِ المكلفةِ برصدِ الأهلةِ، ودخولِ الشهورِ القمريةِ، ومتابعةِ المحاكمِ المختصةِ باستقبالِ شهودِ الرؤيةِ.

وكانت اللجنة العليا للإفتاء في ليبيا أعلنت اليوم الخميس أن يوم غد الجمعة هو أيام عيد الفطر المبارك

وأوضحت اللجنة أن لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أفادت أنه قد تمت رؤية هلال شوال هذه الليلة.

وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق اليوم أن اللجان التابعة لها في كافة ربوع ليبيا خرجت لتحرّي رؤية هلال شهر شوال لعام 1444هـ.