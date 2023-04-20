رغم إعلان العليا للإفتاء أن غدًا الجمعة أول أيام عيد الفطر..الغرياني يعلنه السبت

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أعلن المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني اليوم الخميس، أن غدًا الجمعة هو المتممُ لشهرِ رمضانَ، وأن يومَ السبتِ هو أولُ أيامِ عيدِ الفطرِ المباركِ.

وأوضحت دار الإفتاء أنهُ لم يثبتْ حكمٌ برؤيةِ الهلالِ هذه الليلة، داخل المدنِ الليبية، فقد قرر المجلسُ أنَّ يوم السبتِ هو أولُ أيامِ عيدِ الفطرِ.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الإعلان بناء على التقارير المقدمة إلى مجلسُ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ من اللِّجانِ المكلفةِ برصدِ الأهلةِ، ودخولِ الشهورِ القمريةِ، ومتابعةِ المحاكمِ المختصةِ باستقبالِ شهودِ الرؤيةِ.

وكانت اللجنة العليا للإفتاء في ليبيا أعلنت اليوم الخميس أن يوم غد الجمعة هو أيام عيد الفطر المبارك

وأوضحت اللجنة أن لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أفادت أنه قد تمت رؤية هلال شوال هذه الليلة.

وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق اليوم أن اللجان التابعة لها في كافة ربوع ليبيا خرجت لتحرّي رؤية هلال شهر شوال لعام 1444هـ.