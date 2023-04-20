نشطاء: في 2020 الغرياني أعلن الدخول في شهر رمضان بناء على رؤية الدول المجاورة

أخبارليبيا24

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إعلان لدار الإفتاء الليبية في طرابلس الدخول في الشهر الهجري بناءً على رؤية الهلال في الدول المجاورة وبناءً على رأي جمهور العلماء.

حيث أعلنت دار الإفتاء في ذلك الوقت من العام 2020 أنه ثبتت رؤية الهلال هذه الليلة في بعض البلاد الإسلامية المجاورة.

وذكرت دار الإفتاء انه عملا بما ذهب إليه جمهور أهل العلم من الأخذ باتحاد المطالع، وأنه إذا ثبت الهلال في بلدٍ عمَّ جميع الآفاقِ والبلاد القريبة.

وتساءل النشطاء أين رأي جمهور العلماء اليوم؟ مؤكدين أن دار الإفتاء الليبية تأخذ بالحساب الفلكي مرة، وتأخذ الرؤية بالعين مرة أخرى.

وتابع النشطاء أنه في نفس الظروف الفلكية مساء اليوم الخميس تكررت في شهور سابقة وأعلنت دار الإفتاء دخولها في الشهر الجديد، فكيف اليوم تخالف؟.

وكان المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني أعلن اليوم الخميس، أن غدًا الجمعة هو المتممُ لشهرِ رمضانَ، وأن يومَ السبتِ هو أولُ أيامِ عيدِ الفطرِ المباركِ.

وأوضحت دار الإفتاء أنهُ لم يثبتْ حكمٌ برؤيةِ الهلالِ هذه الليلة، داخل المدنِ الليبية، فقد قرر المجلسُ أنَّ يوم السبتِ هو أولُ أيامِ عيدِ الفطرِ.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الإعلان بناء على التقارير المقدمة إلى مجلسُ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ من اللِّجانِ المكلفةِ برصدِ الأهلةِ، ودخولِ الشهورِ القمريةِ، ومتابعةِ المحاكمِ المختصةِ باستقبالِ شهودِ الرؤيةِ.

في حين، أن اللجنة العليا للإفتاء في ليبيا أعلنت اليوم الخميس أن يوم غد الجمعة هو أيام عيد الفطر المبارك

وأوضحت اللجنة أن لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أفادت أنه قد تمت رؤية هلال شوال هذه الليلة.

وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق اليوم أن اللجان التابعة لها في كافة ربوع ليبيا خرجت لتحرّي رؤية هلال شهر شوال لعام 1444هـ.