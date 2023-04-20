القطراني: نؤكد على ما جاء في بيان اللجنة العليا للإفتاء والذي أكدت فيه صحة رؤية هلال شهر شوال

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني بأن الحكومة الليبية تؤكد على ما جاء في بيان اللجنة العليا للإفتاء والذي أكدت فيه صحة رؤية هلال شهر شوال، وأن يوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم الجمعة ميلادية هو أول أيام عيد الفطر، وذلك حسب إفادة لجنة تقصي الأهلة التابعة للّجنة العليا للإفتاء وبناءً على الإجراءات التي قامت بها نيابة اجدابيا الابتدائية ومكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية ببلدية الزويتينة سلطان.