مذيع في قناة سلام: ما يحدث من انقسام حول العيد يعتبر فتنة

انتقد عطية باني المذيع بقناة “سلام” التي يملكها وليد اللافي، الانقسام حول رؤية هلال شهر شوال، واصفا ذلك بالفتنة.

وقال باني في تدوينة عبر “فيسبوك”: “العيد فرحة الجميع في وطن واحد ليس حزنا وهما وغما، العيد كلنا معًا ليس فينا فاطر وصائم”.

وأضاف: “لا يحل لمسلم الصوم يوم العيد ولا يحل لمسلم أن يفطر بلا ثبوت الرؤية، الصيام للرؤية والفطر كذلك”.

وتابع: “لما صغارك يتصلون بأقرباء لهم بالمنطقة الشرقية لابسين ومعيدين وصغارك في المنكقة الغربية صايمين كيف يكون الوضع؟ لما تشوف بلادك جزءا منها تهلل وتكبر في المساجد لأداء صلاة العيد وآخرين صائمين”، مردفا: “أشهد أنها فتنة وأنا بريء مما يفعل قومي، والله وحده الحق”.

يشار إلى أن الهيئة العامة للأوقاف أعلنت ثبوث رؤية هلال شهر شوال بعد غروب شمس اليوم الخميس، وأن غدا هو أول أيام عيد الفطر المبارك، في المقابل نفى المفتي المعزول الصادق الغرياني ذلك، وأعلن أن غدا هو المتمم لشهر رمضان وأن السبت أول أيام العيد.