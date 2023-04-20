نزيف الهجرة.. تدفقات وضحايا بالآلاف ولا حلول في الأفق

أخبار ليبيا 24

تونس.. وفي خضم أزمة مالية واقتصادية خانقة، تصدّر شواطها المطلة على الجانب الأوروبي أعدادًا ضخمة من الماهجرين غير الشرعيين إلى ضفاف أوروبا، وعامًا بعد عام تزداد وتيرة تدفق المهاجرين من هذا البلد الأريقي، لتبلغ أعدادًا مهولة، تتخطى عشرات الآلاف من المهاجرين الضحايا الذين تقطعتْ بهم سبل الحياة، ولم يجدوا سوى طريق البحر سبيلاً للعيش.

حصيلةٌ هي الأعلى على الإطلاق.. الحرس الوطني التونسي يُعلن إنقاذ واعتراض أكثر من 14 ألف مهاجر غير نظامي خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الحاليّ.

الحرس الوطني أوضح في بياناتٍ حديثةٍ أن مُعظم المهاجرين من إفريقيا – جنوب الصحراء، وأشارلا إلى أن هذا الرقم الضخم أكبر يخمسة أضعاف من الحصيلة المسجلة في ذات الفترة من العام الماضي.

أحداث الواقعة تتمحور حول تمكن الوحدات العائمة التابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط، والساحل ،والشمال والجنوب التونسي من ضبط واعتراض آلاف المهاجرين من إحباط 501 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 14406 مجتازين من بينهم 13138 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، وبقية العدد هم من الجنسية التونسية.

وفي التوضيحات.. قال المتحدّث باسم الحرس، حسام الدين الجبابلي إن هذه الأرقام أعلى بخمسة أضعاف مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، واعتبر الحبابلي إحصيائيات العام الحاليّ تعكس ارتفاعًا كبيرًا جدًا في ظاهرة الهرجة غير الشرعية.

أما عن وسائل تنفيذ الهجرة.. حجز الحرس الوطني 135 وسيلة بحرية، و12 سيارة تستعمل في التنقلات.

هذه الأعداد الضخمة ليست سوى نقطة في بحر المتوسط، فيوميًا، وشهريًا وسنويًا تخرج قوارب الهجرة السرية من شواطئ تونس، حاملةً على متنها مئات المهاجرين غير الشرعيين، الذي غرّر بهم تُجار البشر، وأوهموهم بنجاح عمليتهم الخطرة، ووعدوهم بالنجاة.. فعلى القوارب المطاطية المتهالكة والرثّة، يركب مئات الضحايا وهم على علمٍ بأن المركب يحمل فوق طاقته الاستيعابية، وأن المركب غارق لا محالة، إلا أنهم يصرّون على الركوب وامتطاء قارب الحياة الذي ينقلهم إلى شواطئ أوروبا، فيركب الرجال كبار السن، والشباب اليافعين، والنساء الحوامل المثّقلات، وحتى الصغار القُصذر على متن ذلك القارب المطاطي، وفور بدء الرحلة، يبدأ القارب في الهبوط بسبب ثقله، وما إن يصل إلى وسط المياه حتى يتعطل محركه القديم، ليصبح مصير هؤلاء الضحايا عالقين في البحر، تحيط بهم مياه البحر المالحة من جميع الاتجاهات.. لتحاصرهم بذلك الأمواج، والموت، والأحلام، والأمنيات بالنجاة!

وعلى الرغم من حجم الكارثة وثِقلها دوليًا، وامتداد أثرها المؤلم حول العالم، إلا أن ملف الهجرة غير الشرعية يبدو عصيًا عن الحل، وسط دعوات محلية، وإقليمية ودولية تندد بالجرائم البشعة التي يرتكبها تجار البشر في حق المهاجرين، والدعوات الملحة بوقف تدفقات الهجرة، إلا أن القضية لا تزال معقدةً وشائكة، ولا حلول تلوح في الأفق.