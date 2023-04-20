إعلامي في بركان الغضب: أنصار حفتر لا تقبل شهادتهم بالعيد

اعتبر عماد الدين بلعيد، الإعلامي في مليشيا “بركان الغضب” أن أنصار المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، لا تقبل شهاتهم بالنسبة لرؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر المبارك.

وقال بلعيد، عبر حسابه على “فيسبوك”:” من أفتى بـ “الجهاد” لصالح حفتر في عام 2019 في طرابلس، وحرض الشباب في الشرق لقتال إخوانهم في الغرب بحجج محاربة الدواعش والقاعدة، لا تقبل شهادته بعد ذلك”، على حد قوله.

وأضاف بلعيد:” عهد عليهم الكذب، ودار الإفتاء هي صاحبة الاختصاص”، متابعا:” رمضانكم مبارك في أخر أيامه غدا الجمعة وعيدكم مبارك يوم السبت بإذن الله”، على حد زعمه.

ففي فضيحة مدوية، أعلن الصادق الغرياني المفتي المعزول، أن غداً الجمعة هو المتمم لشهر رمضان، وأن السبت المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك، في مخالفة واضحة لأغلب الدول العربية الإسلامية.