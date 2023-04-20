بنغازي.. طفل يقود سيارة والده ويتسبب في مقتل 4 أشخاص

أخبار ليبيا 24 – خـاص

توفي أربعةُ عمال، بينما أصيب سبعة آخرون؛ جراء قيادة طفل لسيارة والده في رعونة وفقده السيطرة نتيجة السرعة الشديدة.

مصادر أمنية وطبية متطابقة، أوضحت لـ«أخبار ليبيا 24» اليوم الخميس، أن أحد عشر عاملاً مصريًا بينهم عامل ليبي، كانو يصطفون على إحدى الطرق بالقرب من جزيرة دوران حي السلام الشهيرة بجزيرة الطيارة، ينتظرون حافلة تقِلهم إلى مقر عملهم.

وأكدت المصادر، أنه جرى أسعاف المصابين ونقل الضحايا إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، وتم التحفظ على الوفيات بقسم المشرحة «ثلاجة حفظ الموتى» وهم:

– إبراهيم نصطفى حسين

– محمد لملوم مفتاح

– سالم مسلم عبد العزيز

– محمود شحات صالح

بينما دخل المصابون السبعة إلى غر العناية الفائقة؛ بعد تقديم الاسعافات الاوليه لهم، لتقديم الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات في الواقعة، وستتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك