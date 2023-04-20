مجلس النواب يهنأ الشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك يوم غد الجمعة

هنأ مجلس النواب رئاسة وأعضاء الشعب الليبي وكافة الشعوب الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك يوم غد الجمعة.

مجلس النواب، وفي بيان له، قال: “يتقدم مجلس النواب رئاسة وأعضاء للشعب الليبي وكافة الشعوب الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك يوم غد الجمعة أعاده الله على بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالخير واليمن والبركات داعين الله عز وجل في هذه المناسبة المباركة أن يتقبل صالح الأعمال وأن تعم تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف من صفح وتسامح وإخاء ربوع بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأن يمن على بلادنا بالاستقرار والرخاء وأن يحفظ الله بلادنا آمنة مطمئنة”.