تفاصيل صادمة في القبض على شخصين قاما بابـتـ.ـزاز فتاة في طرابلس

اعلنت وزارة الداخلية عن تمكن مكتب البحث الجنائي طرابلس من القاء القبض على شخصين قاما بابتزاز فتاة واجبارها على دفع مبالغ مالية ومصوغات ذهبية مقابل عدم التشهير بها ونشر صور تخصها على مواقع التواصل الاجتماعي.

بالإشارة إلى البلاغ الوارد إلى مركز شرطة الحي الصناعي بمديرية أمن طرابلس المتعلق بواقعة سرقة مصوغات ذهبية من داخل أحد المنازل مقيدة ضد مجهول.

عليه الفور باشر أعضاء فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي طرابلس عمليات البحث والتحري حول الواقعة .

وبأخذ أقوال المشتكي تبين بأن ابنته هي من قامت بإعطاء المصوغات الذهبية لشخصين ومبلغ مالي قدره 90.000 ألف دينار حيث بلغت القيمة الكلية 160.000 ألف دينار، وبالاستدلال مع الفتاة أفادت بأن الشخصين لديهما صور تخصها ويقومان بابتزازها لعدم التشهير بها ونشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تحديد هوية الشخصين والقاء القبض عليهما من قبل أعضاء الفرقة، وجلبهما إلى المكتب وبالاستدلال معهما اتضح بأنهما قاما بأخذ المصوغات الذهبية وقاما ببيعها، وتم استرجاع جزء من المبلغ كمبرزة جرمية قدره 15.480 الف دينار ودراجة نارية ومركبة الية نوع مرسيدس لون اسود وهواتف نقالة حديثة تم شراءها من باقي المبلغ.

اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهما وتم احالتهما رفقة المضبوطات إلى مركز الشرطة المختص.