هلال العيد يثير خلافا بين دار الإفتاء وأوقاف الشرق

أعلنت دار الإفتاء الليبية، أن غدا الجمعة هو المتمم لشهر رمضان، وأن السبت هو أول أيام عيد الفطر.

وأوضح المجلس في بيان اليوم الخميس، أن الإعلان جاء بعد اطلاعه على التقارير المقدمة إليه من اللجان المكلفة برصد الأهلة.

وهنأت الدار بهذه المناسبة الشعب الليبي والأمة الإسلامية بقدوم عيد الفطر المبارك.

في المقابل، كانت هيئة الأوقاف التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان أعلنت في وقت سابق أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

في الوقت نفسه، هنّا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الشعب الليبي والأمة الإسلامية بمناسبة قدوم عيد الفطر، مؤكدا أن الجمعة هو المتمم لشهر رمضان، وأن السبت هو أول أيام العيد.

فيما هنأ رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا الشعب الليبي بمناسبة قدوم العيد، دون أن يحدد فيها أول أيام العيد.

المصدر: دار الإفتاء + هيئة الأوقاف بالحكومة المكلفة من البرلمان

