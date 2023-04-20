الشرق الجمعة والغرب السبت.. ليبيا منقسمة حتى في تحديد موعد عيد الفطر

يخيم الانقسام بين شرق وغرب ليبيا على كافة مناحي الحياة، حتى طال الانقسام واحدة من أهم المناسبات الدينية ألا وهي عيد الفطر.

ووقع في ليبيا أمس الخميس خلافاً وانقساماً غير مسبوق بين شرق وغرب ليبيا بشأن تحديد أول أيام عيد الفطر، بعد أعلنت هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية في البيضاء بشرق ليبيا أن اليوم الجمعة هو أول أيام العيد بعد تثبتها من رؤية هلال شوال.

وهو ما تأكد في جميع دول جوار ليبيا، حيث أعلنت كل من مصر وتونس والجزائر والسودان أن اليوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

إلا أن دار الإفتاء بقيادة مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني في غرب ليبيا كان لها رأى آخر مخالف لكل البلاد العربية وشرق ليبيا.

وقالت دار الإفتاء في بيانها بشأن رؤية هلال شهر شوال إنه لم يثبت حكم برؤية الهلال هذه الليلة، داخل المدن الليبية وعليه قرر مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لها أن غد الجمعة هو المتمم لشهر رمضان.

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سارع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة بالتصديق على بيان دار الغرياني، وقال عبر حسابه بموقع تويتر: “بعد تعذر رؤية هلال العيد فإن غداً الجمعة متمم لرمضان لنستقبل بعدها عيد الفطر ونودع الشهر الفضيل وكلنا رجاء بأن نكون من المرحومين المقبولين”.

من جهتها أكدت الحكومة الليبية المكلفة على لسان نائب رئيسها علي القطراني، أن يوم الجمعة هول أيام عيد الفطر المبارك وفقاً لما جاء في بيان اللجنة العليا للإفتاء.

وصرح القطراني، بأن تأكيد حكومته يأتي وفقاً لبيان اللجنة العليا للإفتاء وذلك حسب إفادة لجنة تقصي الأهلة التابعة للّجنة العليا للإفتاء وبناءً على الإجراءات التي قامت بها نيابة اجدابيا الابتدائية ومكتب الأوقاف والشؤون الاسلامية ببلدية الزويتينة سلطان.

كما أصدر مجلس النواب بيانا هنأ فيه الليبيين بقدوم شهر رمضان يوم غدا الجمعة في إشارة إلى تأييده البيان الصادر عن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وكان رئيس نيابة اجدابيا الابتدائية أحال شهادة المواطن سالم فيتوري جبريل يونس، وهو من سكان منطقة سلطان ببلدية الزويتينة، قیم مسجد أبو الدردار بمنطقة سلطان وعضو لجنة تقصي وتحري الأهلة التابع للهيئة العامة للأوقاف إلى رئيس محكمة اجدابيا الابتدائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذكر رئيس النيابة أن المواطن حضر للإدلاء بشهادته عن رؤية هلال شهر شوال بتاريخ اليوم الخميس الموافق مرفقاً بكتاب من الهيئة العامة للأوقاف ونموذج رصد الأهلة لاتخاذ ما ترونه.

وكانت الهيئة العامة للأوقاف في البيضاء أعلنت أن غداً الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما قالت دار الإفتاء بطرابلس أن يوم الجمعة هم المتمم لشهر رمضان.

من جهة أخرى أعلن المجلس الأعلى للقضاء أن جميع المحاكم مفتوحة في كل أنحاء ليبيا وهي تستقبل الشهود حالياً لإصدار قرار نهائي الليلة حول هلال شوال وحالة الانقسام التي حدثت.