“باتيلي” يحث الاطراف الليبية لدعم مساعي الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات هذا العام

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هنئ المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” الليبيين بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنياً أن تكون فرحة العيد حافزاً لتعزيز التصامن من أجل السلام والوحدة الوطنية

داعيا جميع الفاعلين السياسيين والقادة العسكريين والأمنيين وممثلي المجتمع الليبيين إلى الاجتماع على كلمة سواء والتحلي بروح التوافق من أجل إرساء مسار واضح وموحد نحو السلام في ليبيا كما دعا النساء والشباب إلى اغتنام هذه المناسبة لتجديد التزامهم بالمشاركة الكاملة في العملية الانتخابية مجددا دعوته إلى الإفراج عن كافة المعتقلين خارج نطاق القانون في جميع أنحاء ليبيا.

وحث “باتيلي” جميع الأطراف الليبية على الاصطفاف خلف مساعي الأمم المتحدة والمسار الشامل للتمكين من إجراء الانتخابات خلال هذا العام.