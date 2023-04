الإفراج عن 1750 سجينا بمناسبة حلول العيد

أعلن مكتب النائب الإفراج على نحو 1750 سجينا؛ تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للقضاء لإعفائهم من تنفيذ باقي عقوبتهم.

وٱوضح المكتب في بيان، أن الإفراج جاء بعد دراسة الملفات القضائية للمحكومين من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بغرض تعيين الذين تنطبق عليهم الضوابط المقررة في القواعد الحاكمة.

وإثر ذلك، وجهت النيابة العامة بمباشرة تنفيذ إجراء الإفراج عن النزلاء المختارين، وفق ما أفاده المكتب.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن في 27 مارس اعتزامه إصدار قرار بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة للمحكوم عليهم وفقا للضوابط والشروط المقررة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونص قرار مجلس القضاء على ضرورة أن يقضي المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها على الأقل، والاكتفاء بثلث المدة للمحكوم عليهم ممن يعانون من أمراض مزمنة، أو بحاجة إلى رعاية طبية خاصة، أو من تجاوزوا الستين عاما.

واستثنى قرار العفو العام المحكومين في قضايا تتعلق بالإرهاب والمس بأمن الدولة والقصاص والحدود، إلى جانب جرائم القتل العمد والخطف وكذلك السرقة بالإكراه مالم يتم التصالح مع المجني عليه.

كما استثنى القرار المحكومين في جرائم المخدرات ممن تتجاوز مدة عقوبتهم 5 سنوات، وفق القرار.

المصدر: مكتب النائب العام + المجلس الأعلى للقضاء

