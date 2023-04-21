الحكومة الليبية المكلفة: الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

أكدت الحكومة الليبية المكلفة على لسان نائب رئيسها علي القطراني، أن يوم الجمعة هول أيام عيد الفطر المبارك وفقاً لما جاء في بيان اللجنة العليا للإفتاء.

وصرح القطراني، بأن تأكيد حكومته يأتي وفقاً لبيان اللجنة العليا للإفتاء وذلك حسب إفادة لجنة تقصي الأهلة التابعة للّجنة العليا للإفتاء وبناءً على الإجراءات التي قامت بها نيابة اجدابيا الابتدائية ومكتب الأوقاف والشؤون الاسلامية ببلدية الزويتينة سلطان.

وكان رئيس نيابة اجدابيا الابتدائية أحال شهادة المواطن سالم فيتوري جبريل يونس، وهو من سكان منطقة سلطان ببلدية الزويتينة، قیم مسجد أبو الدردار بمنطقة سلطان وعضو لجنة تقصي وتحري الأهلة التابع للهيئة العامة للأوقاف إلى رئيس محكمة اجدابيا الابتدائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذكر رئيس النيابة أن المواطن حضر للإدلاء بشهادته عن رؤية هلال شهر شوال بتاريخ اليوم الخميس الموافق مرفقاً بكتاب من الهيئة العامة للأوقاف ونموذج رصد الأهلة لاتخاذ ما ترونه.

وكانت الهيئة العامة للأوقاف في البيضاء أعلنت أن غداً الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما قالت دار الإفتاء بطرابلس أن يوم الجمعة هم المتمم لشهر رمضان.

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من جهة أخرى أعلن المجلس الأعلى للقضاء أن جميع المحاكم مفتوحة في كل أنحاء ليبيا وهي تستقبل الشهود حالياً لإصدار قرار نهائي الليلة حول هلال شوال وحالة الانقسام التي حدثت.