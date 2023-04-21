الحكومة الليبية تؤكد على بيان اللجنة العليا للإفتاء بأن الجمعة هو أول أيام العيد

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صرح نائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني بأن الحكومة تؤكد على ما جاء في بيان اللجنة العليا للإفتاء، والذي أكدت فيه صحة رؤية هلال شهر شوال، وأن يوم الجمعة 21 من أبريل هو أول أيام عيد الفطر، وذلك حسب إفادة لجنة تقصي الأهلة التابعة للّجنة العليا للإفتاء، وبناءً على الإجراءات التي قامت بها نيابة اجدابيا الابتدائية ومكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية ببلدية الزويتينة سلطان.

وعليه فإن الحكومة الليبية تهنئ أبناء الشعب الليبي بحلول عيد الفطر داعية المولى أن يتقبل منهم الطاعات، وأن يوحد صفهم ويهديهم سبيل الرشاد، وأن يمن على البلاد بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.