“الأوقاف” و”الإفتاء”.. انقسام في ليبيا حول موعد عيد الفطر

فوجئت الأوساط الدينية والشعبية في ليبيا بإعلان مفتى ليبيا الصادق الغرياني، المقيم بالعاصمة الليبية طرابلس، بأن يوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

وقالت دار الافتاء الليبية إن الجمعة 21 أبريل 2023 هو المتمم لشهر رمضان 1444 للهجرة وأول أيام عيد الفطر يوم السبت، وذلك لعدم التمكن من رؤية هلال شهر شوال في أي من مراكز الرصد.

وفي المقابل أعلنت مدن شرق ليبيا أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

وأكدت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في بيان أن “لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أفادت بأنه قد تمت رؤية الهلال هذه الليلة، وعليه فإن يوم الجمعة هو يوم عيد الفطر وأول أيام شهر شوال”.

وهنأت اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الليبيين جميعا بالعيد.

وأثار إعلان الغرياني المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، شكوك المواطنين حول الدلالة السياسية لذلك.

جدير بالذكر أنها المرة الأولى الذي تحدث فيها مثل هذه الواقعة في ليبيا، وهي ثبوت رؤية هلال في منطقة داخل ليبيا بينما لم تثبت غربها.