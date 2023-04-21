عيد الفطر السبت..الدبيبة يؤيد الغرياني ويعلن تعذر رؤية هلال شوال

العنوان – طرابلس

علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس على التضارب الحاصل حول إعلان عيد الفطر المبارك.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”بعد تعذر رؤية هلال العيد فإن غدا الجمعة متمم لـرمضان؛ لنستقبل بعدها عيد الفطر، ونودع الشهر الفضيل”.

وأضاف رئيس الحكومة :”كلنا رجاء بأن نكون من المرحومين المقبولين. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله صيامكم”.

وكانت اللجنة العليا للإفتاء في ليبيا أعلنت اليوم الخميس أن يوم غد الجمعة هو أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت اللجنة أن لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أفادت أنه قد تمت رؤية هلال شوال هذه الليلة.

وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق اليوم أن اللجان التابعة لها في كافة ربوع ليبيا خرجت لتحرّي رؤية هلال شهر شوال لعام 1444هـ.

إلا أن دار الإفتاء في طرابلس أعلنت اليوم الخميس أن يوم غد الجمعة هو المتمم لشهر رمضان ويومَ السبتِ هو أولُ أيامِ عيدِ الفطرِ المباركِ، لعام 1444هـ.

وأوضحت دار الإفتاء أن هذا الأمر بناء على التقاريرِ المقدمةِ إلى مجلسُ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ بالدار، من اللِّجانِ المكلفةِ برصدِ الأهلةِ، ودخولِ الشهورِ القمريةِ، ومتابعةِ المحاكمِ المختصةِ باستقبالِ شهودِ الرؤيةِ.

وأضافت الدار أنه لم يثبتْ حكمٌ برؤيةِ الهلالِ هذه الليلة، داخل المدنِ الليبية، فقد قرر المجلسُ أنَّ غدًا الجمعة هو المتممُ لشهرِ رمضانَ.