دار الإفتاء ترد على الشهادات الواردة عقب بيان شهر شوال لعام 1444 هـ

أكدت دار الافتاء في طرابلس أن الشهادات الواردة عقب اصدارها لبيان شهر شوال لعام 1444، شهادات مردودة لعدم توفر المعايير والشروط الشرعية لقبول الشهادة فيها.

وفيما يلي نص بيان دار الافتاء رداً على الشهادات بشأن هلال شهر، شوال:

“بعد تفحص الشهادات الواردة إلينا من السيد أحمد الفيتوري عبد الحفيظ رئيس قسم الشؤون الإدارية بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية عبر تطبيق الواتساب؛ تبين أن هذه الشهادات مردودة لعدم توفر المعايير والشروط الشرعية لقبول الشهادة فيها، وذلك من حيث وقت الرؤية؛ إذ إن بعض الشهادات أفاد أصحابها برؤية الهلال بعد زمن غروبه، وبعضها أفاد أصحابها بأن قوس الهلال مخالف لما هو عليه في واقع الحال، وبعضها لم يجزم أصحابها بأن ما رأوه هو الهلال يقينا؛ بل رأى شيئا يلمع يظن أنه الهلال؛ مما يقتضي رد الشهادات وحملها على الوهم والغلط حال كون الشهود ثقاتٍ، وعلى الكذب حال كونهم غير ذلك”.

ما يعنى أن الجمعة هو المتمم لشهر رمضان والسبت أول أيام عيد الفطر المبارك.