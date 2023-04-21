اتحاد القبائل يطالب «الأعلى للقضاء» بحسم أزمة هلال العيد

طالب اتحاد القبائل الليبية مكتب زليتن، المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل بشأن الفصل في رؤية هلال عيد الفطر.

ودعا رئيس مكتب اتحاد القبائل الليبية زليتن، شعبان فرج بن ناصر، المجلس إلى التدخل العاجل وفقا للصلاحيات القانونية التي تخوله للفصل في الموضوع وتوحيد الليبيين على رأي وكلمة واحدة.

وفي خطاب موجه للمجلس الأعلى للقضاء، قال بن ناصر المجلس: “نظرا للانقسام والخلاف الحاصل حول رؤية الهلال وتحديد اليوم الأول من شوال وعيد الفطر المبارك بسبب اختلاف إعلان داري الافتاء”.

وكان قد أعلن المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني، قال أمس الخميس، إن اليوم الجمعة هو المتممُ لشهرِ رمضانَ، وأن يومَ السبتِ هو أولُ أيامِ عيدِ الفطرِ المباركِ.

وكانت اللجنة العليا للإفتاء في ليبيا، أعلنت أن اليوم الجمعة هو أيام عيد الفطر المبارك، موضحة أن لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أفادت أنه قد تمت رؤية هلال شوال هذه الليلة.