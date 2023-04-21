دار الإفتاء: ملتزمون بموقفنا بأن السبت أول أيام العيد وشهادات الشهود غير مقبولة

الوطن| متابعات

أكدت دار الإفتاء في طرابلس على موقفها بشأن عدم رؤية هلال شهر شوال، مضيفة أنها مصممة على أن يوم السبت هو عيد الفطر المبارك.

وأضافت دار الإفتاء أن بيان المجلس الأعلى للقضاء غير صحيح، حيث إن شهادات من رأوا الهلال مردودة لعدم توفر المعايير والشروط الشرعية لقبولها، وذلك من حيث وقت الرؤية؛ إذ إن بعض الشهادات أفاد أصحابها برؤية الهلال بعد زمن غروبه، كما أفاد آخرون بأن قوس الهلال مخالف لما هو عليه في واقع الحال، في حين لم يجزم بعضهم بأن ما رأوه هو الهلال يقينا؛ بل قالوا إنهم رأوا شيئا يلمع يُظَن أنه الهلال؛ ما يقتضي رد الشهادات وحملها على الوهم والغلط حال كون الشهود ثقاتٍ، وعلى الكذب حال كونهم غير ذلك، وفق بيان الدار.