عضو في دار الافتاء يوضح تفاصيل جديدة بشأن هلال شوال وموقف “القضاء الأعلى”.. ويؤكد يوم السبت “العيد”

كشف الشيخ جمال الهجرسي عضو دار الإفتاء تفاصيل جديدة بشأن هلال شهر شوال لعام 1444 هجري وملابسات ما حدث وسبب اعلان البيان.

وفيما يلي التفاصيل:-

أولا: إلى قبيل أذان المغرب كنت رفقة فريق الرصد في مرصد مدينة طرابلس على ساحل البحر، وقد تعذرت رؤية الهلال بسبب الغبار الشديد فانعدمت الرؤية.

ثانيا: بعد ذلك توجهنا إلى دار الإفتاء حيث اللجنة المخولة باستقبال المكالمات والشهادات رفقة مندوب المجلس الأعلى للقضاء، واستمر الحال إلى ما بعد صلاة المغرب ب 40 دقيقة ولم توثق ولا شهادة رسمية.

ثالثا: مندوب المجلس الأعلى للقضاء كان ضمن اللجنة؛ لكي يتم التواصل معه مباشرة في حال تسجيل أي شهادة في محاكم شرق البلاد وغربها.

رابعا: بناء على ما سبق من انعدام الرؤيا وعدم ثبوت أي شهادة في المحاكم الليبية = صدر بيان دار الإفتاء الموافق للدليل الشرعي (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) بأن غدا الجمعة هو المتمم لشهر رمضان.

خامسا: الإفتاء هي الجهة المختصة والمخولة من قبل الحكومة بتحديد دخول الشهور القمرية وخروجها، وأي جهة – مهما كانت صفتها- تعمل بخلاف ذلك، أو تفتي بخلافه فهي التي تحمل وزر الافتيات على الجهة المختصة، وعليها تبعة تفريق الليبيين وتشتيتهم في هذه الشعيرة العظيمة التي ينبغي فيها اجتماع الكلمة لا اختلافها.

سادسا: لن يتم قبول أي شهادة أو تسجيلها رسميا بعد الإعلان الرسمي الذي صدر عن دار الإفتاء؛ وذلك لأن جميع مكاتب المحاكم أُغلقت بناء على قرار رئيس المحكمة العليا، وذلك حتى لا يحصل ما وقع من سنتين من تسجيل شهادة في وقت متأخر.

وعليه فغدا هو المتمم لشهر رمضان وعيدنا سيكون يوم السبت بإذن الله تحقيقا لا تعليقاً.