الأعلى للقضاء يعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

العنوان – طرابلس

أعلن المجلس الأعلى للقضاء أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك للعام لهذا العام 1444.

وأكد المجلس أنه بعد الاطمئنان ووصول شهادات عديدة من مناطق ليبيا المختلفة نؤكد أن الجمعة أول ايام عيد الفطر المبارك.

وكان المجلس الأعلى للقضاء أعبن في وقت سابق أن محاكمه مفتوحة في كل أنحاء ليبيا لتستقبل الشهود لإصدار قرار نهائي الليلة حول هلال شوال وحالة الانقسام التي حدثت.

وكانت اللجنة العليا للإفتاء في ليبيا أعلنت اليوم الخميس أن يوم غد الجمعة هو أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت اللجنة أن لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أفادت أنه قد تمت رؤية هلال شوال هذه الليلة.

وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق اليوم أن اللجان التابعة لها في كافة ربوع ليبيا خرجت لتحرّي رؤية هلال شهر شوال لعام 1444هـ.

أعلنت دار الإفتاء في طرابلس اليوم الخميس أن يوم غد الجمعة هو المتمم لشهر رمضان ويومَ السبتِ هو أولُ أيامِ عيدِ الفطرِ المباركِ، لعام 1444هـ.

وأوضحت دار الإفتاء أن هذا الأمر بناء على التقاريرِ المقدمةِ إلى مجلسُ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ بالدار، من اللِّجانِ المكلفةِ برصدِ الأهلةِ، ودخولِ الشهورِ القمريةِ، ومتابعةِ المحاكمِ المختصةِ باستقبالِ شهودِ الرؤيةِ.

وأضافت الدار أنه لم يثبتْ حكمٌ برؤيةِ الهلالِ هذه الليلة، داخل المدنِ الليبية، فقد قرر المجلسُ أنَّ غدًا الجمعة هو المتممُ لشهرِ رمضانَ.